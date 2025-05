Approfitta della divisa per compiere abusi sessuali su diverse donne | condannato ex carabiniere

Un ex carabiniere è stato condannato dalla Corte dei conti per aver abusato della sua divisa per compiere gravi abusi sessuali su diverse donne. Difeso dall’avvocato Nicola Di Mario, l’uomo è stato ritenuto responsabile di un danno all’immagine del Ministero della difesa e dell'Arma dei Carabinieri, con un risarcimento fissato a 39.500 euro.

La Corte dei conti ha condannato un ex carabinieri, difeso dall'avvocato Nicola Di Mario, per "responsabilità amministrativa a titolo doloso, relativamente al danno all'immagine arrecato al Ministero della difesa, Arma dei Carabinieri, nella misura di 39.500 euro, in conseguenza dei gravi reati.

