Apprezzo Achille Lauro e Lucio Corsi ma il problema di questi è che sono tutti a scadenza Hanno dentro la morte artistica vedi i Maneskin | parla Antonello Venditti

Antonello Venditti, cantautore emblematico, riflette sulla modernità della musica, analizzando artisti come Achille Lauro e Lucio Corsi. Pur apprezzando il loro talento, mette in guardia sull’effimero della popolarità. Il suo racconto di un ritorno a Roma, segnato da una rinascita artistica, si intreccia con il ricordo nostalgico della sua celebre “Notte prima degli esami”.

"Mi sono messo al piano e magicamente una mattina mi è arrivata. Tutta d'un botto. Tornavo a Roma dopo quattro anni di esilio, mi riconciliai con la città", racconta AntonelloVenditti al Corriere della Sera. La sua "Notte prima degli esami" a breve, come accade ogni anno, tornerà ancora più di attualità. Un brano popolare per tutte le generazioni: "Non è che l'Italia cambi così rapidamente. Probabilmente i ragazzi di oggi ritrovano sapori, profumi, angosce, speranze, dolori di ieri".Una canzone scritta in un momento drammatico della sua vita: "Mi ero separato da mia moglie Simona Izzo, avevo paura del pubblico e caddi in depressione. Lucio Dalla mi trovò casa in Brianza. E in alcuni momenti pensai al suicidio. Con la macchina. L'unica cosa che mi era rimasta. Ma desistetti", spiega il cantautore romano.