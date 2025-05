Apple ha un progetto per controllare gli iPhone direttamente col cervello

Apple sta esplorando un'innovativa frontiera tecnologica con un progetto che mira a controllare gli iPhone tramite il cervello. In collaborazione con Synchron, l’azienda biomedicale che ha creato l’impianto cerebrale Stentrode, il colosso di Cupertino potrebbe ridefinire il legame tra esseri umani e tecnologia, aprendo a nuove prospettive nel campo della comunicazione e dell’interazione.

