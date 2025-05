Apple ecco le versioni definitive per iOS 18 5 iPadOS 18 5 macOS Sequoia 15 5 e watchOS 11 5

Apple ha rilasciato le versioni definitive di iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS Sequoia 15.5 e watchOS 11.5. Gli utenti possono ora aggiornare i propri dispositivi per usufruire delle ultime novità e miglioramenti. Bastano pochi clic per cercare e installare gli aggiornamenti disponibili!

Sono finalmente arrivate le versioni stabili per diversi dispositivi, è sufficiente cercare negli aggiornamenti 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Apple, ecco le versioni definitive per iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS Sequoia 15.5 e watchOS 11.5

