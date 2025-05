Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza

In occasione dell'imminente Festival di Cannes, importanti figure del cinema, tra cui Pedro Almodovar e Richard Gere, si uniscono in un appello contro il silenzio sulla guerra a Gaza. Esprimono la loro indignazione e responsabilità culturale, affermando che è fondamentale far sentire la propria voce di fronte alle atrocità in corso.

Decine di grandi nomi del cinema mondiale, da Pedro Almodovar a Richard Gere, hanno denunciato il "silenzio" di fronte alla guerra a Gaza, in un Appello pubblicato alla vigilia dell'apertura del Festival di Cannes. "Noi, artisti e personalità della cultura, non possiamo restare in silenzio mentre a Gaza è in corso un genocidio", si legge nel testo pubblicato nell'edizione di domani del quotidiano francese Libération. Sarà pubblicato anche su Variety, la bibbia americana dell'industria cinematografica.Secondo uno degli autori dell'articolo, contattato dall'Afp, la presidente della giuria di Cannes, Juliette Binoche, era inizialmente tra i firmatari, ma il suo nome non compare tra i 34 sui 380 citati da Libération. L'attrice francese è stata tra le prime celebrità ad arrivare a Cannes lunedì. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza

