Appello ai parlamentari | Ora serve una fase due

Legacoop Romagna lancia un appello ai parlamentari del territorio per avviare una "fase due" post-alluvione. È fondamentale lavorare insieme, al di là di polemiche e trionfalismi, per affrontare i temi cruciali e garantire un futuro migliore per la Romagna e i romagnoli. Un incontro è necessario per discutere soluzioni concrete e immediate.

Alluvione: Legacoop Romagna chiede un incontro ai parlamentari del territorio, per "affrontare i temi che ci paiono all’ordine del giorno di un lavoro che, se svolto assieme – senza polemiche, ma anche senza trionfalismi inutili, oltre che stucchevoli –, possano garantire alla Romagna ed ai romagnoli, quelle sicurezze delle quali due anni fa siamo stati privati". L’invito è stato inviato ad Alice Buonguerrieri, Jacopo Morrone, Andrea Gnassi, Beatriz Colombo, Ouidad Bakkali, Rosaria Tassinari, Domenica Spinelli, Alberto Balboni, Daniele Manca, Marta Farolfi e Marco Croatti. La lettera, completa di un decalogo di proposte operative, arriva in rapida successione dell’evento ’La Memoria dell’Acqua’, dove il mondo cooperativo ha evidenziato il cambio di passo impresso dal commissario Curcio, ma anche la necessità di "un altro scatto in avanti, una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti per mettere in sicurezza il territorio in tempi rapidi e accelerare gli investimenti", a due anni esatti dai tragici eventi del maggio 2023. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Appello ai parlamentari: "Ora serve una fase due"

Su questo argomento da altre fonti

Appello: quando il difensore ha diritto al compenso per la fase istruttoria? - La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7343/2025 chiarisce in quali casi nel giudizio di appello il difensore ha diritto al riconoscimento del compenso spettante ... 🔗news.avvocatoandreani.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Dl Ristori lascia senza tutele gli agenti di commercio della vendita a domicilio

Il Dl Ristori dimentica agenti e rappresentanti di commercio della vendita a domicilio, una categoria di lavoratori che ormai da quasi un anno vive enormi difficolt? lavorative e oggi ? ulteriormente limitata nella propria attivit? dalle ultime restrizioni anti contagio.