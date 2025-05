AORUS Stealth ICE X870 & B850 inizia una nuova era di PC building

GIGABYTE TECHNOLOGY segna un nuovo capitolo nel PC building con l'AORUS Stealth Ice X870 e l'AMP B850. Grazie al rivoluzionario Project STEALTH, lanciato nel 2022, queste motherboard innovano con connettori sul retro, elevando l’esperienza del fai-da-te a standard mai visti prima. Preparati a scoprire un futuro di prestazioni e design senza precedenti.

GIGABYTE TECHNOLOGY, brand leader a livello globale nel settore hardware, continua a ridefinire l’esperienza del PC fai-da-te grazie all’innovativo Project Stealth, introdotto per la prima volta nel 2022. Questo concept pionieristico ha portato all’adozione delle motherboard con connettori sul retro, semplificando l’assemblaggio e migliorando l’estetica del sistema. Oggi, rispondendo alla crescente domanda di configurazioni completamente bianche e senza cavi visibili, GIGABYTE presenta la nuova serie Stealth ICE, basata sui chipset AMD X870 e B850.Oltre al design e alla facilità di montaggio, GIGABYTE garantisce la massima compatibilità per i sistemi Project Stealth. Oltre al proprio case C500P Stealth Series, l’azienda ha stretto collaborazioni con oltre 10 produttori di case, tra cui Corsair, Cooler Master, Fractal Design, Phanteks e altri, per offrire più di 25 modelli già pronti per supportare le schede madri reverse-connector. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - AORUS Stealth ICE X870 & B850, inizia una nuova era di PC building

