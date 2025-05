Antonio Patuelli direttore per un giorno del Resto del Carlino | dentro la notizia al fianco della redazione

Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, è il protagonista della giornata "Direttore per un Giorno" de Il Resto del Carlino, un'iniziativa dedicata ai 140 anni del giornale. Affiancato dalla redazione, Patuelli esplorerà il mondo dell'informazione, portando la sua esperienza nel dialogo tra istituzioni e società. Un'opportunità unica per unire culture e prospettive diverse.

Bologna, 13 maggio 2025 – Nel calendario di eventi organizzati per festeggiare i 140 anni di vita de il Resto del Carlino prende il via 'direttore per un giorno', un'iniziativa esclusiva che apre le porte dellaredazione a figure di rilievo del mondo istituzionale, culturale, imprenditoriale e sociale, offrendo loro l'occasione di vivere da vicino la costruzione del giornale.Ogni appuntamento vedrà un ospite speciale assumere, per una giornata, il ruolo simbolico di direttoredella testata e partecipare alla riunione , per vivere in prima persona la scelta delle notizie, la titolazione, la riflessione editoriale, fino alla pubblicazione di un proprio editoriale sull'edizione del giorno successivo.Il primo 'direttore per un giorno' sarà AntonioPatuelli, Presidente della Cassa di Ravenna: una figura centrale del mondo economico e finanziario, da sempre attenta al rapporto tra stampa, democrazia e libertà di espressione.