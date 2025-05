Antonello Venditti il dramma | Perché mia madre mi bullizzava

In una toccante intervista al Corriere della Sera, Antonello Venditti condivide il suo dramma personale, rivelando le ferite dell’infanzia e le difficoltà emozionali vissute. In particolare, affronta il tema del bullismo ricevuto da sua madre e un momento critico della sua vita, in cui il pensiero del suicidio si fece strada. Un racconto sincero e profondo, a pochi giorni dall’inizio del suo tour in Italia.

AntonelloVenditti si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il cantante, che dal prossimo 17 giugno partirà per un tour in giro per l'Italia, ha raccontato di quella volta che ha pensato al suicidio: "Mi ero separato da mia moglie Simona Izzo, avevo paura del pubblico e caddi in depressione. Lucio Dalla mi trovò casa in Brianza. E in alcuni momenti pensai al suicidio. Con la macchina. L’unica cosa che mi era rimasta. Ma desistetti. E poi fu Lucio a dirmi di ritornare".Non è stato l'unico episodio drammatico della sua vita. Il cantautore ha rivelato di essere stato a lungo bullizzato dalla madre. "Era una buona persona, ma le mancava proprio l’empatia. Essere sovrappeso ha condizionato tutti gli anni del liceo: pesavo 94 chili. Fino a 16 anni praticamente non ho vissuto. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Antonello Venditti, il dramma: "Perché mia madre mi bullizzava"

