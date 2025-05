antimafia m5s | costituirsi parte civile è un dovere etico e morale

Presso la sala Ghilardotti di Palazzo Pirelli, il Movimento Cinque Stelle Lombardia ha lanciato una proposta di legge regionale, sottolineando l'importanza di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati di associazione mafiosa. Questo atto rappresenta un dovere etico e morale nella lotta contro la mafia e il rafforzamento della legalità.

