Anticipazioni Uomini e Donne oggi 13 maggio 2025 | Trono Classico e Over

Oggi, martedì 13 maggio 2025, torna su Canale 5 "Uomini e Donne", il celebre dating show di Maria De Filippi. Con il trono classico e over accorpati, le attese sono altissime. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa puntata imperdibile!

A Uomini e Donne, infatti, si sono formate ben 4 coppie e anche Giuseppe e Rosanna, tanto discussi e chiacchierati, hanno deciso di lasciare insieme, mano nella mano, il programma per provarci fuori e viversi lontano dalle telecamere.