Anticipazioni Uomini e Donne | in studio torna una coppia contestata cos’è successo nella registrazione finale

Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, tenutasi il 12 maggio, è tornata in studio una coppia molto contestata. Dopo la scelta di Gianmarco Steri dell'11 maggio, il focus si è spostato sulle Dame e sui Cavalieri del trono Over. Scopriamo insieme cosa è successo e le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Lunedì 12 maggio è stata registrata l'ultima puntata di Uomini e Donne di questa stagione. L'11 maggio Gianmarco Steri aveva fatto la sua scelta, mentre ieri in studio spazio alle Dame e ai Cavalieri del trono Over. Ecco le Anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. 🔗Leggi su Fanpage.it

Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara De Santi lascia lo studio e nessuna scelta per Brando

Nella registrazione di "Uomini e Donne" del 20 febbraio 2024, il programma di Maria De Filippi ha visto momenti di tensione che hanno portato a un addio inaspettato.