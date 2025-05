Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi 13 maggio 2025

Oggi, 13 maggio 2025, su Canale 5 continuano le avventure di "La promessa", la soap opera spagnola ambientata a Cordova nel 1913. Scopriamo insieme cosa riserverà la puntata odierna, incentrata su Jana Expósito e le sfide che deve affrontare nel suo nuovo mondo ricco di misteri e intrighi. Non perdere le ultime novità!

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le Anticipazioni La promessa.Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 13 maggio2025Marina tenta inutilmente di mediare tra Roberto e Gennaro; la tensione tra i due raggiunge il culmine.Michele inizia a riacquistare lucidità grazie a un confronto con Rossella, concentrandosi nuovamente sul lavoro.Niko, deluso dal comportamento di Jimmy, decide di punirlo, nonostante Manuela gli chieda di avere pazienza. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 13 maggio 2025

