Anticipazioni Eurovision 2025 stasera 13 maggio la prima semifinale | cosa succederà

Certe serate sanno farsi attendere. Dopo la vittoria travolgente di Nemo nel 2024 con il brano The Code, la Svizzera si prepara a ospitare l’Eurovision2025, riportando a Basilea – dopo ben 36 anni – il cuore pulsante della musica europea. È qui che, stasera, martedì 13 maggio, si terrà la primasemifinale del concorso, quella che darà il via a una settimana di esibizioni, voti e spettacolo globale.Nel segno della tradizione ma con uno sguardo contemporaneo, l’apertura della serata sarà un tributo alla storia: Lys Assia, la “Nilla Pizzi dell’Eurovision”, trionfò proprio per la Svizzera nel 1956 con Refrain. Oggi come allora, il palco può provare a unire i popoli, anche grazie a un’irriverente rievocazione storica con Guglielmo Tell in calzamaglia, che immagina la nascita dell’Eurovision come un gesto pacifico per superare i confini. 🔗Leggi su Dilei.it