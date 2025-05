Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi13 Maggio 2025

Il 13 maggio 2025, una nuova avvincente puntata di Beautiful si prepara a catturare l'attenzione dei fan. A partire dalle 13:40 su Canale 5, segui le avventure intricate dei Forrester. Scopri le anticipazioni su Zon.it e preparati a rimanere sorpreso dagli sviluppi! Ridge visita Steffy, ma quali segreti verranno svelati?

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it.AnticipazioniBeautiful: la puntata di oggi,13 Maggio2025Ridge visita Steffy e si confronta con lei sugli ultimi eventi. La figlia gli confessa di essere sorpresa dalla vittoria di Eric nella sfida, ma Ridge evita di parlarle delle gravi condizioni del nonno. Steffy rivela di non voler più fuggire e di aver già affrontato Sheila, arrivando perfino a colpirla. Ridge, orgoglioso ma preoccupato per le possibili conseguenze, ascolta in silenzioRena Sofer- Filmografia parzialeCinemaUna estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)Tentazioni d'amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)March, regia di James P.