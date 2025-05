Anteprima Irpinia Mood un viaggio tra gusto e cultura a bordo di Irpinia Express

Scopri Irpinia Mood – Cibo Sovrano, il festival che celebra il territorio attraverso sapori e tradizioni. Domenica 25 maggio 2025, sali a bordo dell'Irpinia Express per un viaggio unico da Avellino a Sant’Angelo, dove gusto e cultura si fondono in un'esperienza indimenticabile. Un'occasione imperdibile per esplorare le meraviglie irpine!

Domenica 25 maggio 2025 parte IrpiniaMood – Cibo Sovrano, l'edizione 2025 del festival dedicato al territorio, ai suoi sapori e alle sue storie. L'iniziativa prende il via con un'esperienza unica a bordo dell'IrpiniaExpress, il treno storico che condurrà i partecipanti da Avellino a Sant'Angelo.

