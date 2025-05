Anteprima Cantine Aperte per il Meyer | a Valdichiana Village l’incontro dei vini di Toscana Umbria ed Emilia Romagna

Scopri la terza edizione di "Anteprima Cantine Aperte" per il Meyer, che si svolgerà a Valdichiana Village il 17 maggio. Un'occasione unica per assaporare i migliori vini di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, il tutto all'insegna della bellezza e della solidarietà. Un evento imperdibile per gli amanti del vino e della convivialità.

Arezzo, 13 maggio 2025 – AnteprimaCantineAperte per il Meyer: a ValdichianaVillagel’incontro dei vini di Toscana, Umbria ed EmiliaRomagnaValdichianaVillage ospita la terza edizione di “AnteprimaCantineAperte” per il Meyer. Sabato 17 maggio un evento tra vino, bellezza e solidarietà con le Cantine del Movimento Turismo del Vino di Toscana, Umbria ed Emilia-RomagnaSabato 17 maggio dalle 16 il cooking show dello chef Pappagallo, poi dalle 17.00 alle 20.00, ValdichianaVillage si trasforma nella capitale dell’enologia, crocevia d’eccellenza per le Cantine di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, accogliendo con la consueta eleganza la terza edizione di “AnteprimaCantineAperte”, un appuntamento ormai atteso che anticipa il celebre evento nazionale “CantineAperte” promosso dal Movimento Turismo del Vino, con il supporto fondamentale dei sommelier AIS delegazione Arezzo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anteprima Cantine Aperte per il Meyer: a Valdichiana Village l’incontro dei vini di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna

