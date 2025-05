Anteprima Cantine Aperte a Palmanova Village

In occasione dell’Anteprima Cantine Aperte, Palmanova Village si trasforma in un percorso sensoriale dedicato ai vini friulani. Sabato 17 maggio, dalle 17 alle 20, i visitatori potranno gustare le migliori etichette della regione e partecipare a uno showcooking esclusivo dello chef Andrea Mainardi. Non perdere questa serata all'insegna del buon cibo e dell’ottimo vino!

Tappa speciale a PalmanovaVillage per l’evento enoturistico più amato e conosciuto del Friuli Venezia Giulia: appuntamento con l’AnteprimaCantineAperte sabato 17 maggio dalle 17 alle 20 e lo speciale showcooking dello chef Andrea Mainardi per una serata tutta dedicata al gusto.In. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Anteprima Cantine Aperte a Palmanova Village

