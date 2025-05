Antani da Bertolino alla redazione di Charlie Hebdo | tutti gli ospiti della terza edizione del festival sull' umorismo

Dal 16 al 18 maggio, il festival “Antani. Comicità e satira come se fosse” torna a Livorno, nell’ambito di “Blu Livorno. Biennale”. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’umorismo con incontri, spettacoli e una rassegna letteraria, featuring comici, stand up comedian, autori e fumettisti italiani, tutti con programmi gratuiti per un’esperienza unica di risate e riflessioni.

Incontri, spettacoli, una rassegna letteraria e i migliori comici, stand up comedian, autori e fumettisti italiani: con un programma interamente gratuito il festivalsull'umorismo "Antani. Comicità e satira come se fosse" torna in città dal 16 al 18 maggio nell'ambito di "Blu Livorno. Biennale. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Antani, da Bertolino alla redazione di Charlie Hebdo: tutti gli ospiti della terza edizione del festival sull'umorismo

A festival Antani satira e umorismo prendono spunto dal woke - Antani, festival di satira e umorismo torna a Livorno dal 16 al 18 maggio. L'edizione di quest'anno, intitolata 'Antani. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Livorno, Antani. Comicità e satira come se fosse Woke - Incontri, spettacoli, una rassegna letteraria e i migliori comici, stand up comedian, autori e fumettisti italiani: con un programma interamente gratuito il festival sull’umorismo “Antani. Comicità e ... 🔗mediterranews.org

Antani, il festival della satira e dell’umorismo, porta il meglio della comicità italiana a Livorno - La terza edizione del la kermesse si terrà dal 16 al 18 maggio presso la Terrazza Mascagni e l’Acquario: tra gli ospiti Enrico Bertolino, Ghemon, Fumettibrutti e la redazione di Charlie Hebdo ... 🔗intoscana.it

