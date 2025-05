Annunciato il Warhammer Skulls 2025 con data ufficiale evento con tante novità sui giochi di Warhammer

Games Workshop ha svelato Warhammer Skulls 2025, l'evento digitale tanto atteso per gli amanti dei videogiochi di Warhammer. In programma il 22 maggio alle 18:00 italiane, l'evento promette novità entusiasmanti e annunci esclusivi, segnando un momento imperdibile per gli appassionati del ricco universo di Warhammer.

Games Workshop ha Annunciato ufficialmente WarhammerSkulls2025 , l’atteso evento digitale interamente dedicato al vasto universo videoludico di Warhammer, con data fissata per il 22 maggio alle ore 18:00 italiane . L’appuntamento rappresenta uno dei momenti clou per gli appassionati del franchise, che ogni anno attendono questo showcase per scoprire nuove uscite, aggiornamenti e contenuti inediti. Precisiamo inoltre che l’edizione 2025 sarà la nona nella storia della manifestazione, che continua a crescere in prestigio e ampiezza. A condurre l’evento sarà Rahul Kohli, attore noto per il suo ruolo in Warhammer 40,000: Boltgun e autentico superfan del brand. La sua presenza promette uno show coinvolgente e appassionato, in cui verranno svelate anticipazioni sui titoli già pubblicati e, probabilmente, qualche sorpresa inedita. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Annunciato il Warhammer Skulls 2025 con data ufficiale, evento con tante novità sui giochi di Warhammer

