Annunciate le Bandiere Blu 2025 | le diverse località si distinguono per i loro piani di rispetto dell' ambiente Dalla Sardegna alla Calabria eccole

Quando la voglia di tuffarsi in acque cristalline si fa irresistibile, ecco arrivare l’annuncio delle Bandiere Blu 2025. Dalla Sardegna alla Calabria, alcune località si distaccano per i loro piani di rispetto ambientale, testimoniando un impegno costante per la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse naturali. Scopriamo insieme queste mete premiate.

Quando la voglia di tuffarsi in acque cristalline si fa irresistibile, ecco arrivare puntuale come un verdetto di bellezza naturale, l’annuncio delle Bandiere Blu. E, anche quest’anno, la trentanovesima edizione di questo autorevole sigillo di qualità ambientale e di servizi, rilasciato Dalla FEE, Foundation for Environmental Education, consegna una mappa inedita di spiagge e paradisi acquatici, dove la qualità del mare si sposa con servizi impeccabili e un crescente impegno per la tutela dell’ambiente. Ma non solo: il 2025 porta con sé anche un patto con il futuro, un impegno concreto per la sostenibilità che tinge di green, il blu più bello d’Italia. Le 25 spiagge più belle del mondo: in classifica due perle italiane X Bandiere Blu 2025, un nuovo mosaico di eccellenzeComplessivamente, l’edizione 2025 celebra ben 246 località costiere e 84 approdi turistici, per un totale di 487 spiagge dove il Blu potrà sventolare fieramente. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Annunciate le Bandiere Blu 2025: le diverse località si distinguono per i loro piani di rispetto dell'ambiente. Dalla Sardegna alla Calabria, eccole

