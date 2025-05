Anni di botte insulti e minacce | condannato a 2 anni e 8 mesi il marito violento Lei si è tolta la vita dopo l’inferno vissuto a Canicattì

Dopo anni di violenze e umiliazioni, un uomo di 49 anni di Canicattì è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per aver maltrattato la moglie, protagonista di un dramma tragico che l'ha portata a togliersi la vita. La sentenza, emessa in un clima di tensione, solleva interrogativi sulla giustizia e sulla protezione delle vittime di violenza domestica.

Condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per avere picchiato e maltrattato la moglie per anni, anche colpendola allo stomaco durante la gravidanza . Assoluzione per l'accusa di avere picchiato e minacciato di morte anche i figli. La sentenza , nei confronti di un 49enne di Canicattì , è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento , Nicoletta Sciarratta . Il canicattinese è.

