Anna Maria il coraggio che resta | ad Avellino il tributo alla donna simbolo di speranza e solidarietà

Ad Avellino, la serata "Il coraggio che resta" ha reso omaggio ad Anna Maria Lombardi, simbolo di speranza e solidarietà. Presso il Polo Giovani, amici e sostenitori si sono riuniti per ricordare la storica volontaria dell'Amdos Avellino, la cui forza e determinazione hanno ispirato molti durante la sua lunga battaglia contro il cancro.

Presso il Polo Giovani di Avellino si è svolta una serata di grande intensità emotiva per ricordare AnnaMaria Lombardi, storica volontaria dell’associazione Amdos Avellino, scomparsa dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno e, successivamente, contro un tumore allo stomaco e altre. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Anna Maria, il coraggio che resta: ad Avellino il tributo alla donna simbolo di speranza e solidarietà

Su questo argomento da altre fonti

Annamaria, un concerto per ricordare la sua battaglia per la vita - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La nonna di Avellino cammina per 15 chilometri: Volevo essere vaccinata!

15 chilometri a piedi per ricevere la prima dose del vaccino Covid. La storia di nonna Livia, 86 anni di Calitri, racchiude il coraggio, la determinazione e lo spirito di sacrificio che sono tipici di tante persone anziane irpine.