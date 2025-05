Anna Foglietta ha bloccato il set facendo la matta | ecco cosa è successo e perché

Anna Foglietta ha scatenato il set, ma non per capriccio: ha voluto difendere una collega denunciando un abuso inaccettabile. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l'attrice, attualmente nel cinema con "Storia di una notte", racconta il coraggio di alzare la voce per combattere le ingiustizie nel mondo dello spettacolo.

Sul set ha fatto la voce grossa, ma non per capriccio: AnnaFoglietta ha alzato il tono per difendere una collega e denunciare un abuso intollerabile. Ospite dell’ultimo episodio del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’attrice – attualmente al cinema con Storia di una notte, tratto dal romanzo di Angelo Mellone – ha raccontato un episodio scioccante accaduto durante le riprese di un film passato.Il protagonista negativo? Un macchinista che filmava e fotografava di nascosto le attrici in momenti intimi sul set. Foglietta, con coraggio e fermezza, ha fermato tutto e ha denunciato. Un gesto che, oggi più che mai, suona come un richiamo all’azione per un ambiente lavorativo ancora troppo spesso complice o silenzioso.AnnaFoglietta rivela quello che è successo sul set“Mi è capitato su un set e ho denunciato tutto”, ha raccontato con grande lucidità AnnaFoglietta, svelando l’inizio di una vicenda tanto grave quanto purtroppo non isolata. 🔗Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Anna Foglietta ha bloccato il set facendo “la matta”: ecco cosa è successo e perché

