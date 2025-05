Animalisti contro Rita De Crescenzo | Ha lavato con del detergente una tartaruga |VIDEO

Gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) hanno denunciato la TikToker Rita De Crescenzo per maltrattamento di animali. Un video controverso la mostra mentre lava una tartaruga di terra con del detergente, suscitando indignazione per il potenziale rischio alla salute dell'animale. L'accusa si basa sull'articolo 544 del codice penale, che punisce tali atti.

Gli Animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA annunciano di aver denunciato Rita DE Crescenzo nota TIK TOKER per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'aticolo 544 del codice penale per "lavato con del detergente una tartaruga di terra con il rischio di.

