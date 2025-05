Angela Clerici muore punta da un insetto | shock anafilattico sotto gli occhi del figlio

Tragedia a Crocetta del Montello: Angela Clerici, 65 anni, è deceduta lunedì 12 maggio dopo essere stata punta da un insetto mentre puliva le arnie in un apiario. Il drammatico evento è avvenuto sotto gli occhi del figlio, causando un shock anafilattico fatale in un momento che avrebbe dovuto essere di routine.

Dramma in un apiario di Crocetta del Montello durante la pulizia delle arnieUna giornata di lavoro si è trasformata in tragedia lunedì 12 maggio, intorno alle ore 16, nei campi di Ciano del Montello, nel Trevigiano. AngelaClerici, 65enne residente a Ponte nelle Alpi (Belluno), è morta in seguito a uno shockanafilattico causato dalla puntura di un insetto, forse un calabrone.La 65enne veneta stroncata in pochi minutiLa donna, titolare con il figlio di un'azienda di apicoltura, si trovava nell'appezzamento di via General Fiorone per la consueta pulizia delle arnie. Scesa dall'auto con il figlio, è stata improvvisamente punta al collo. Dopo pochi minuti ha cominciato a manifestare i sintomi tipici della reazione allergica: difficoltà respiratorie, perdita di conoscenza.Il figlio, disperato, ha subito allertato i soccorsi.