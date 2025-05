Andretta in festa per la Stella del Mattino | due giorni di musica spettacolo e devozione

Andretta si prepara a vivere un evento imperdibile: il 24 e 25 maggio 2025, via Mattinella si trasformerà in un palcoscenico di musica, spettacolo e devozione in onore della Stella del Mattino. Il comitato “Donne per Mattinella” ha organizzato due giorni di festa, ricchi di emozioni e appuntamenti da non perdere. Si parte sabato!

