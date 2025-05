Andrea Mantovani brilla a Le Mans | podio nella prima gara MotoE 2025

Andrea Mantovani conquista il podio nella prima gara della MotoE 2025 a Le Mans, a bordo della sua MotoE del Klint Forward Racing Team. Un inizio di stagione straordinario, che segna un grande passo per il pilota, al vertice delle prove libere e pronto a dimostrare il suo talento nella nuova stagione.

AndreaMantovani in sella alla MotoE del Klint Forward Racing Team subito a podionellaprimagara di campionato a Le Mans.Non poteva iniziare meglio la stagione MotoE2025 per Mantovani, sin dalle prove libere ha dimostrato il suo potenziale staccando tempi che lo hanno visto sempre al vertice della classifica, come il secondo tempo ottenuto nella sessione di prove libere. In gara1 Manto è partito fortissimo portandosi subito in seconda posizione, per poi controllare dalla terza posizione, fin quando la manche è stata interrotta con bandiera rossa nei primi giri per una caduta. Alla ripartenza in una gara1 ridotta a soli quattro giri, Andrea si è riportato subito in seconda posizione dove è rimasto sin sotto la bandiera a scacchi, ottenendo anche il giro veloce ovvero il nuovo record assoluto in gara sul circuito di Le Mans. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Andrea Mantovani brilla a Le Mans: podio nella prima gara MotoE 2025

