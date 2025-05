Andra e Tati | un lapbook per non dimenticare

Andra e Tati, un lapbook per non dimenticare, nasce dall'importanza della memoria, come sottolinea Andra: "L’umanità ha la memoria corta". Gli studenti della Classe 1^ C dell'Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Voghera hanno creato questo progetto in occasione del 27 gennaio, giorno della memoria, per onorare e non dimenticare.

"L’umanità ha la memoria corta", dice Andra, "e per questo è importante ricordare". Sono le parole che hanno ispirato il lavoro degli studenti della Classe 1^ C (sede centrale “Pascoli” dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Voghera, in provincia di Pavia) in occasione del 27 gennaio, giorno che, dal 2005, viene celebrato in tutto il mondo per onorare le vittime della Shoah. Con la guida delle docenti di Religione e di Italiano, gli alunni hanno realizzato un percorso di riflessione a partire dalla visione del film di animazione "La stella di Andra e Tati", realizzato nel 2018. Il film racconta la storia vera di AlessAndra e Tatiana Bucci, due sorelle ebree di quattro e sei anni, che nel 1944 vennero deportate dalla città di Fiume nel campo di concentramento di Auschwitz insieme alla madre, la nonna, la zia e il cuginetto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andra e Tati: un lapbook per non dimenticare

