Andare ai concerti estivi e fare attività fisica gratis | al via Sport & Show aspettando i big della musica

L'estate si accende con "Sport amp Show", un evento unico che unisce grandi concerti e attività fisica gratuita! A partire da agosto, la Live Arena di Agrigento ospiterà nomi illustri della musica italiana, come Venditti, Mannoia e Fabri Fibra. Acquistando il biglietto per i concerti, potrai godere di un'estate all'insegna del divertimento e del benessere.

I big dellamusica italiana dal vivo - Venditti, Mannoia, Fabri Fibra, Umberto Tozzi, Nino D’Angelo - e lo Sport vanno a braccetto alla Live Arena di Agrigento. Chi acquisterà i biglietti per i concerti di agosto, che si svolgeranno nel teatro open air dello Sport Village in contrada. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Andare ai concerti estivi e fare attività fisica gratis: al via “Sport & Show” aspettando i big della musica

