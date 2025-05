Ancora tempesta spettacolo al teatro Verdi di Padova

"Ancora tempesta" di Peter Handke, in scena al Teatro Verdi di Padova, è un’opera che esplora le complesse intersezioni tra guerra, memoria e identità. Attraverso un gruppo di personaggi, l'autore delinea un intenso confronto con le ripercussioni delle esperienze traumatiche, trasformando il palco in un riflesso della fragilità umana di fronte al caos.

Ancoratempesta (titolo originale: Immer noch Sturm) è un'opera teatrale di Peter Handke, pubblicata nel 2012, che affronta temi complessi e profondi legati alla guerra, alla memoria e all'identità.L'opera si articola attorno a un gruppo di personaggi che si confrontano con le ripercussioni.

