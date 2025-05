Ancora eccesso di bevande alcoliche | tre interventi dei soccorsi in poche ore

Nella serata di lunedì 12 maggio, Lecco ha registrato tre interventi dei soccorsi per intossicazione etilica, tutti avvenuti in poche ore. Gli episodi, legati a un eccesso di bevande alcoliche, si sono concentrati nella zona centrale della città, iniziando con un primo intervento in piazza Garibaldi.

Tre interventi dei soccorsi in poche ore per altrettanti casi di intossicazione etilica a Lecco. Gli episodi di "eccesso di alcolici" si sono ripetuti nella serata di ieri, lunedì 12 maggio, nella zona centrale della città. Il primo intervento del 118 è stato necessario in piazza Garibaldi per.

