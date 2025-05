Ancora eccesso di bevande alcoliche | tre interventi dei soccorsi in poche ore

Ancora una volta, Lecco deve fare i conti con gli eccessi legati al consumo di alcol. Nella serata di ieri, lunedì 12 maggio, i soccorsi sono stati chiamati tre volte in poche ore per casi di intossicazione etilica, segno di un fenomeno preoccupante che richiede attenzione e riflessione da parte della comunità.

Tre interventi dei soccorsi in poche ore per altrettanti casi di intossicazione etilica a Lecco. Gli episodi di "eccesso di alcolici" si sono ripetuti nella serata di ieri, lunedì 12 maggio, nella zona centrale della città. Il primo intervento del 118 è stato necessario in piazza Garibaldi per.

