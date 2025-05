Ancora eccesso di bevande alcoliche | tre interventi dei soccorsi in poche ore

Nella serata di lunedì 12 maggio, Lecco è stata teatro di tre interventi dei soccorsi per intossicazione etilica, evidenziando un preoccupante eccesso di bevande alcoliche tra i giovani. I casi si sono verificati nella zona centrale della città, a partire da piazza Garibaldi, dove il personale del 118 è intervenuto prontamente.

Tre interventi dei soccorsi in poche ore per altrettanti casi di intossicazione etilica a Lecco. Gli episodi di "eccesso di alcolici" si sono ripetuti nella serata di ieri, lunedì 12 maggio, nella zona centrale della città. Il primo intervento del 118 è stato necessario in piazza Garibaldi per. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Ancora eccesso di bevande alcoliche: tre interventi dei soccorsi in poche ore

Ne parlano su altre fonti

Ancora eccesso di bevande alcoliche: tre interventi dei soccorsi in poche ore - Tre interventi dei soccorsi in poche ore per altrettanti casi di intossicazione etilica a Lecco. Gli episodi di "eccesso di alcolici" si sono ripetuti nella serata di ieri, lunedì 12 maggio, nella zon ... 🔗leccotoday.it

Ancora eccesso di alcolici, tre interventi dei soccorsi in poche ore - Le ambulanze del 118 sono infatti dovute intervenire anche nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile in ben tre occasioni nel giro di poche ... a un uomo di 49 anni che ha ecceduto con le bevande ... 🔗leccotoday.it

Bevande alcoliche: un problema sociale. Se ne parla all’Auditorium di Thiene - Il Comune di Thiene, Assessorato alle Politiche Sociali, con A.C.A.T. Valori Nuovi e A.C.A.T. Pedemontana, propone alla Cittadinanza giovedì 8 maggio 2025 alle ore 20.30 all’Auditorium Fonato Città di ... 🔗altovicentinonline.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bollette luce aumenti : care malgrado interventi

Si calcola che quest'anno ogni famiglia spenderà, in media, circa mille euro in più rispetto al 2021: 441 euro per la luce e 567 per il gas.