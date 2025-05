Ancora degrado e sbandati Monteluce sgomberati i locali della parrocchia

Il degrado continua a colpire Monteluce, nonostante l'avvio dei lavori annunciati dalla Regione. Ieri, la polizia locale ha sgomberato alcuni locali della parrocchia in piazza Coppoli, evidenziando la presenza di sbandati e l'abbandono di spazi pubblici. La situazione rimane critica, suscitando preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni.

Nonostante i lavori abbiano già preso il via – almeno secondo quanto ha fatto sapere la Regione nelle settimane scorse –, il degrado e l’abbandono continuano a regnare nella Nuova Monteluce. Il Comune, infatti, ieri ha fatto sapere che la polizia locale in piazza Coppoli ha liberato alcuni localiparrocchiali occupati abusivamente. Si tratta in effetti dei locali che danno sulla piazza più importante e che nonostante questo erano stati occupati da alcuni sbandati."La sicurezza urbana si costruisce ogni giorno, strada per strada, segnalazione dopo segnalazione. È questa la visione dell’amministrazione Ferdinandi: un impegno costante, concreto, fatto di attenzione ai dettagli e di cura per ogni angolo della città – afferma Antonio Donato, consigliere comunale con delega in materia di sicurezza urbana. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora degrado e sbandati. Monteluce, sgomberati i locali della parrocchia

