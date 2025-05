Ancora abbandono di cani | sei cuccioli ai limiti del decesso

In un tragico episodio a Moschiano (AV), sei cuccioli di cani sono stati trovati abbandonati ai bordi di una strada, in precarie condizioni di salute. Fortunatamente, i Carabinieri della Stazione di Quindici sono intervenuti, salvandoli e portandoli al canile “Dog Kennel Service s.r.l.”, dove hanno ricevuto le cure necessarie per recuperare la loro salute.

Tempo di lettura: < 1 minutoIn Moschiano (AV) i Carabinieri della Stazione di Quindici hanno recuperato sei cuccioli di cani, abbandonati a bordo strada in evidente stato di denutrizione.Immediatamente rifocillati, sono stati affidati alle cure del canile “Dog Kennel Service s.r.l.” con sede in Nola che, dopo la profilassi sanitaria, avvierà le procedure per l’adozione.Un fenemeno in crescita che riguarda la provincia di Avellino e tutto il territorio e non a caso lo scorso novembre la Camera dei deputati ha dato il via libera a sanzioni più severe e maggiori tutele per gli animali.La Camera dei deputati ha appena approvato una proposta di legge che modifica il Codice penale, per rafforzare le norme sui reati legati ai maltrattamenti e agli abusi sugli animali. Questa legge segna un passo importante nella protezione degli animali, poiché mira a rafforzare le leggi esistenti e a garantire una tutela più adeguata contro la crudeltà e lo sfruttamento. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ancora abbandono di cani: sei cuccioli ai limiti del decesso

Su questo argomento da altre fonti

Cucciolo abbandonato: cosa fare? Come prestare il primo soccorso - Il ritrovamento di un cucciolo abbandonato potrebbe cambiare il suo destino e anche il vostro, ecco casa fare nel caso in cui si trovi un cucciolo abbandonato. 🔗amoreaquattrozampe.it

SAN POLO DEI CAVALIERI – Abbandonati in campagna, sei cuccioli salvati dai volontari – VIDEO - A lanciare l’allarme è stato un ciclista che ha notato uno scatolone abbandonato sul ciglio di una strada di campagna. E’ iniziata così la gara di solidarietà per sei cuccioli, tre maschi e altrettant ... 🔗tiburno.tv

Sente un cucciolo piangere nella foresta e scopre che in realtà sono due i cagnolini abbandonati - Il volontario Niall interviene dopo aver udito lamenti nella boscaglia. In due giorni, sei cani lasciati soli. I due cuccioli ora sono al sicuro. In una zona remota della Thailandia, conosciuta per i ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Asti, per traslocare trascura i suoi cani: ora uno è morto!

Un uomo di Villanova D’Asti, in procinto di tornare a casa, ha cercato di liberarsi dei suoi due cani.