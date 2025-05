Ancona Calcio | Incontri Decisivi per il Futuro della Società con Marconi al Centro

In un momento cruciale per il futuro dell'Ancona Calcio, Stefano Marconi torna al centro delle trattative. Questa settimana si preannuncia decisiva, con incontri chiave tra Marconi, Antonio Recchi e Robert Egidi, seguiti da un'importante riunione con Massimiliano Polci e Antonio Mar... per delineare le prossime mosse strategiche della società.

L’inizio di settimana non ha portato significative novità per l’Ancona: Stefano Marconi, tornato domenica dalla trasferta di lavoro, vedrà tra oggi e domani Antonio Recchi e Robert Egidi per fare il punto della situazione, dopodiché verrà fissato anche l’incontro con Massimiliano Polci e Antonio Manciola, che dovrà delineare in maniera definitiva il quadro della situazione.Alla finestra, come più volte detto, il sindaco Daniele Silvetti, anch’egli in attesa di una risposta definitiva da parte di mister Rays. In soldoni tutto ruota attorno a ciò che farà Marconi. Dal canto suo, il primo cittadino ha ribadito più volte che in questo frangente esiste una Società a diritto privato, quindi, allo stato attuale, lui non può imporre nulla ai soci attuali.La domanda che tutti si pongono, tra giornalisti e tifosi è sempre quella: ci saranno nuovi ingressi, sia fronte Società che fronte sindaco? Tante chiacchiere e nessuna risposta, un silenzio che non aiuta a decifrare una situazione che ad oggi è sempre più nebulosa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona Calcio: Incontri Decisivi per il Futuro della Società con Marconi al Centro

