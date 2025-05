Anche per quest' anno confermata la bandiera blu a Vasto

Anche quest'anno Vasto si conferma protagonista nel panorama turistico con il riconoscimento della Bandiera Blu. Le spiagge di Punta Penna, San Tommaso, Vignola e San Nicola hanno ottenuto l'importante certificazione, simbolo di qualità delle acque marine. La cerimonia di proclamazione si è svolta questa mattina a Roma, celebrando l'impegno del Comune per la tutela ambientale.

confermata la bandiera blu a Vasto Anche per quest'anno: hanno ottenuto il riconoscimento le spiagge di Punta Penna, San Tommaso, Vignola e San Nicola.questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei Comuni che per la qualità delle acque marine hanno ottenuto la bandiera.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bandiere Blu 2025, Liguria prima in Italia con 33 vessilli - Le Bandiere Blu 2025 sono arrivate e la Liguria si conferma prima regione in Italia per vessilli: 33 località premiate, una località persa, in questo caso Ceriale. 🔗rainews.it

Bandiere Blu 2025, quali sono le spiagge più belle d'Italia - Con un nuovo riconoscimento, anche le Marche ricevono 20 Bandiere Blu (Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, ... 🔗vanityfair.it

Bandiere blu 2025, l'elenco delle spiagge più belle d'Italia (10 in più dello scorso anno) - Sono 246 i Comuni che hanno ricevuto il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (Fee): 487 le spiagge "top" e 84 gli approdi turistici, sul podio Liguria, Puglia, Calabria ... 🔗today.it

