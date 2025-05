Anche il torneo di Roma ha un problema con gli scommettitori molesti

Anche il torneo di Roma, un palco di grande tennis, deve affrontare il problema degli scommettitori molesti. Gli spalti del Pietrangeli, gremiti di appassionati, si spingono fino agli ultimi posti, mentre gli sguardi si posano sui tennisti in campo, intenti a scambiarsi una palla invisibile. L’atmosfera è elettrica, ma l’ombra delle scommesse crea tensione tra il pubblico.

La partita è così bella che dallo stadio centrale salgono su in cima, fino agli ultimi posti, per affacciarsi e dare un'occhiata ai tennisti piccoli piccoli che si scambiano una palla invisibile. Il Pietrangeli è una bolgia. La fila per provare a entrare si allunga diversi metri oltre il campo e le persone attendono Anche senza speranze di poter entrare. Dentro giocano Corentin Moutet e Holger Rune, una partita trascinatasi fino al terzo set seguendo le bizze mentali di Rune, appannato fisicamente e mandato fuori fuoco dal gioco irregolare di Moutet. Sugli spalti c'è un tifo da Coppa Davis. Ci sono almeno tre diversi cori per ciascun giocatore dopo ogni punto. Il Pietrangeli tende storicamente a diventare un'arena molto calda, unica nel calendario tennistico, e soprattutto a empatizzare con degli underdog assoluti come è in quel momento Moutet - tennista che non arriva al metro e 80 con un servizio da circolo - che infatti è il più tifato tra i due.

Cosa riportano altre fonti

