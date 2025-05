Anche il Pd ha le sue Salis Gualmini e Moretti rischiano l' immunità | l' iter

Il caso Qatargate scuote anche il Partito Democratico: le europarlamentari Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti rischiano la revoca dell'immunità. La commissione Affari legali del Parlamento europeo ha avviato la discussione sulla richiesta della Procura federale belga, segnando un momento critico per il Pd nel contesto dell'inchiesta in corso.

Anche il Pd ha le sue Ilaria Salis. Si è conclusa la prima discussione della commissione Affari legali (JURI) del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca di immunità da parte della Procura federale belga nell'ambito del caso Qatargate per le europarlamentari del Pd, Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, al momento sospese dal gruppo S&D, i cui nomi comparivano sullo sfondo della vicenda di presunta corruzione e ingerenza straniera nel Parlamento europeo. Insomma, non c'è solo il caso di Ilaria Salis e dell'immunità a rischio revoca. Oggi si è trattato di un primo scambio di opinioni tra i membri della commissione parlamentare. Nella prossima seduta del 4-5 giugno saranno ascoltate le due europarlamentari. Poi dovrebbe seguire un secondo scambio di opinioni in commissione, che potrebbe avvenire nella seduta 23-24 giugno ma Anche dopo. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Anche il Pd ha le sue Salis. Gualmini e Moretti rischiano l'immunità: l'iter

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ue, non c'è solo Ilaria Salis: Gualmini e Moretti rischiano l'immunità per il Qatargate - Anche il Pd ha le sue Ilaria Salis. Si è conclusa la prima discussione della commissione Affari legali (JURI) del Parlamento europeo ... 🔗iltempo.it

Il Pd lancia la sua squadra under 40: “Noi perno di una coalizione plurale” - In lista tutti i consiglieri uscenti ma anche i volti di riferimento dei territori. Salis: “Se otterrà le percentuali dei sondaggi, sarà ... 🔗msn.com

"Non intendo confrontarmi con la destra". Così Salis piega la democrazia - Ilaria Salis ha ammesso di non volere il confronto con chi la pensa diversamente da lei, con quella che definisce "estrema destra", e di considerare la Lega "un partito razzista" ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ilaria Salis - media: tribunale Budapest chiede a Europarlamento revoca immunità

Per ora, riferiscono fonti parlamentari a Bruxelles, agli uffici del Parlamento europeo non è giunta alcuna richiesta di revoca dell'immunità per Salis.