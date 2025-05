Anche gli studenti pontini protagonisti ai giochi matematici ospitati dall’università Bocconi di Milano

Gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia hanno brillato nei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici, tenutisi il 10 maggio all'Università Bocconi di Milano. Questa competizione ha rappresentato un'importante opportunità per mettere alla prova le loro abilità matematiche, regalando emozioni e soddisfazioni a tutti i partecipanti.

Una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni per gli studenti dell' Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia, che lo scorso 10 maggio hanno partecipato alla finale dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici presso l' Università Bocconi di Milano. Un evento che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da tutta Italia, con cinque finalisti della scuola di Sabaudia che si sono distinti per la loro abilità matematica. I Finalisti di Sabaudia alla Gara Nazionale. I finalisti che hanno partecipato alla competizione nelle rispettive categorie sono: Leonardo Di Blasio e Christian Ferraioli per la categoria CE5, e Rebecca Caputo, Raffaele Costagliola e Matilde Sole per la categoria C1. L'incontro ha rappresentato una sfida tra giovani menti brillanti, un'opportunità unica per misurarsi con il meglio dei talenti matematici italiani.

