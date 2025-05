Ancelotti | Ciao Real Madrid a fine maggio vado ad allenare il Brasile

Carlo Ancelotti ha annunciato il suo imminente passaggio alla guida del Brasile, a partire dal 26 maggio 2025. Durante una conferenza stampa prima della partita contro il Maiorca, ha espresso il desiderio di chiudere in bellezza la sua avventura al Real Madrid, sottolineando l'importanza di questa nuova sfida.

Carlo Ancelotti, prossimo Ct del Brasile, durante la conferenza stampa alla vigilia del match con il Maiorca: "Dal 26 maggio 2025 in poi sarò l'allenatore del Brasile, ed è una sfida molto importante, ma voglio concludere bene quest'ultimo tratto di questa fantastica avventura qui. So che vi interessa cosa penso e cosa voglio fare, ma adesso sono ancora qui, per rispetto di questi tifosi e di questi giocatori"

