Ancelotti | Ci sono cose nel calcio che bisogna sopportare come le conferenze stampa

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid in procinto di lasciare la panchina per guidare il Brasile, si prepara per la sua ultima conferenza stampa a Valdebebas prima della sfida contro il Mallorca. Con il trasferimento imminente, Ancelotti riflette sul calcio e sulle sfide da affrontare, compresi gli inevitabili momenti pubblici come quelli in conferenza.

Carlo Ancelotti ancora per poco allenatore del Real Madrid. Oggi la conferenza stampa a Valdebebas prima della partita contro il Mallorca. Dal 26 maggio siederà sulla panchina del brasile con il ruolo di commissario tecnico.Leggi anche: Ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del BrasileAncelotti: «Se mi avessero detto che avrei vinto undici titoli in quattro anni, avrei firmato con il sangue»Che partita si aspetta:«come sempre, sarà una partita competitiva. Abbiamo delle assenze importanti, ma siamo in grado di schierare una squadra competitiva e vincere queste tre partite. Il campionato non è ancora finito e non vogliamo cederlo ai nostri rivali. Vogliamo finire bene».Cosa prova ora:«Dal 26 maggio sarò l’allenatore del Brasile, ed è una sfida molto importante, ma voglio concludere bene quest’ultimo tratto di questa fantastica avventura qui. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ancelotti: «Ci sono cose nel calcio che bisogna sopportare, come le conferenze stampa»

Approfondimenti da altre fonti

Ancelotti: "È stata una decisione comune. Il Real mi ama e sarò per sempre un suo tifoso" - Il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del Maiorca: "Avrei firmato con il sangue per vincere 11 titoli in 4 anni" ... 🔗msn.com

Ancelotti saluta il Real: "Qui un'avventura fantastica. Dal 26 maggio la sfida si chiama Brasile" - Una conferenza stampa difficile, la numero 700 di Ancelotti come allenatore del Real Madrid. Carlo è serio. Teoricamente siamo qui per presentare Real Madrid-Maiorca del 14 maggio, una partita di gran ... 🔗gazzetta.it

Calcio:Ancelotti 'Brasile sfida importante,oggi sono felice' - "Dal 26 maggio sarò l'allenatore del Brasile, ed è una sfida molto importante: ma voglio concludere bene quest'ultimo tratto di questa fantastica avventura qui". (ANSA) ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Viaggio nel mondo della flessografia, l'innovativa tecnica discente diretta della stampa a caratteri mobili

Quando, nel 1455, Johannes Gutemberg progettò un macchinario in grado di imprimere i caratteri su un supporto cartaceo, mediante l'utilizzo di elementi mobili, egli certamente non aveva idea che la sua invenzione sarebbe stata in grado di cambiare completamente il volto della comunicazione.