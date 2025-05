Ancelotti | Allenerò il Brasile da questa data è una sfida Real Madrid? Non c’è niente da aggiungere…

Carlo Ancelotti ha rivelato la sua prossima sfida: allenare la nazionale brasiliana. In una recente conferenza stampa, l'allenatore del Real Madrid ha condiviso le sue emozioni e aspettative riguardo a questa avventura. "Allenare il Brasile è un'opportunità unica", ha affermato, sottolineando l'importanza e la responsabilità di guidare una delle squadre più prestigiose del calcio mondiale.

