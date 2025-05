amici di sandolo ai fornelli per la braciolata nel segno della solidarietà

Unisciti a noi per la "Braciolata di castrato", un evento solidale organizzato dagli Amici di Sandolo. Coniugando la tradizione ferrarese e il piacere di stare insieme, la manifestazione, patrocinata dal comune di Portomaggiore, promette gustosi piatti e un forte spirito di solidarietà. Ti aspettiamo il prossimo fine settimana!

Gastronomia all’insegna della tradizione ferrarese, coniugata con la voglia di stare assieme e la beneficenza. E’ l’obiettivo della "braciolata di castrato", proposta dall’associazione Amici di Sandolo con il patrocinio del comune di Portomaggiore, che aprirà i battenti il prossimo fine settimana, 17-18 maggio (la domenica solo a pranzo) nella tensostruttura che è stata allestita nel giardino del Centro Civico della frazione."E’ la terza iniziativa del 2015 – racconta Fausto Villani, il presidente del sodalizio che organizza la manifestazione, per non parlare della Sagra della salama da sugo – In marzo avevamo proposto il baccalà, declinato in varie versioni; in aprile "Tocia tocia", con la cacciagione e intingoli vari e ora il castrato alla brace. Le braciole di castrato si preparano lavando e battendo leggermente la carne per immergerla poi in una marinata di olio, pepe e rosmarino; trascorso il tempo previsto si cuoceranno le fette sgocciolate su una gratella di legna o carbone servendole poi accompagnate da patate e verdure. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it