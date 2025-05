Amici 24 TrigNo o Antonia? I professori di Amici 24 svelano il loro favorito per la vittoria nel canto

I professori di Amici 24, tra cui Antonia, svelano il loro favorito per la vittoria nel canto in vista della finale del 18 maggio, in onda su Canale 5. Due talentuosi cantanti si sfidano nell'ultimo atto di questa emozionante edizione. Scopri chi ha catturato l'attenzione dei docenti e le aspettative per questo attesissimo evento!

Due cantanti si sfidano nell'ultimo atto di Amici 24 in onda il prossimo 18 maggio. Ecco il favorito secondo i docenti del talent show. La finale di Amici 24 è ormai alle porte: domenica 18 maggio andrà in onda in prima serata su Canale 5 l'attesissimo atto conclusivo di questa edizione. In gara sono rimasti cinque talentuosi finalisti, tre ballerini e due cantanti: Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria per la danza, TrigNo e Antonia per il canto. Un parterre variegato e di altissimo livello, anche se l'eliminazione di Nicolò in semifinale ha generato non poche polemiche tra i fan. Il pronostico dei professori: TrigNo domina le preferenze In vista della finale, i professori della scuola sono stati chiamati a esprimere il loro pronostico .