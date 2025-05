Amici 24 i professori della scuola si sbilanciano sul possibile vincitore del talent show VIDEO

Nella 24esima edizione di Amici, i professori non si sono trattenuti e hanno condiviso le loro opinioni sui potenziali vincitori del talent show. Scopri cosa hanno rivelato Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi riguardo ai concorrenti in gara e chi, secondo loro, merita la vittoria finale.

Chi dovrebbe vincere la 24esima edizione di Amici? Ecco cosa hanno rivelato i professori Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24, i professori della scuola si sbilanciano sul possibile vincitore del talent show (VIDEO)

