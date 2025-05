Amianto negli uffici della Regione e dipendenti in smart working Cisl | Trasloco immediato in ambienti sicuri

A causa di potenziale amianto negli uffici della Regione in via D'Annunzio 111, i dipendenti rimarranno in smart working fino al 19 maggio. La situazione è emersa durante lavori di riqualificazione. Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio, si è svolto un incontro per discutere del trasloco immediato in ambienti più sicuri.

