Amg Energia apre le porte all' inclusione | al via i tirocini per il reinserimento di cinque condannati

AMG Energia dà il benvenuto all'inclusione sociale avviando tirocini per il reinserimento di cinque persone in esecuzione penale. Selezionati dalle amministrazioni penitenziarie, questi individui intraprenderanno un percorso di orientamento e formazione di sei mesi presso l'azienda di via Tiro a Segno, contribuendo così a costruire nuove opportunità di lavoro e vita.

🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Amg Energia apre le porte all'inclusione: al via i tirocini per il reinserimento di cinque condannati

