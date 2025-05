Amerigo Vespucci incontra l’arte | Jago si racconta a Napoli con due eventi speciali

Amerigo Vespucci incontra l’arte con Jago, che si presenta a Napoli attraverso due eventi speciali. In occasione del Tour Mediterraneo Vespucci, in programma fino al 16 maggio, l’artista contemporaneo aprirà le porte del suo laboratorio nei Cantieri, offrendo al pubblico un’opportunità unica di esplorare la sua visione artistica e il suo legame con la città.

In occasione della tappa napoletana del Tour Mediterraneo Vespucci, in programma da oggi fino al 16 maggio, l’artista scultore italiano contemporaneo Jago si racconterà al pubblico di Napoli, città che ha scelto per il suo studio-museo, aprirà alla stampa le porte del suo laboratorio nei Cantieri del Mediterraneo e esporrà “La David”, modello in bronzo dell’opera scultorea che ha accompagnato Nave AmerigoVespucci nelle principali tappe del Tour Mondiale, in prossimità del veliero.Oggi, martedì 13 maggio alle ore 14.00 presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia è in programma il talk dal titolo “Il Vespucciincontral’arte: Jago si racconta a Napoli”, organizzato con l’agenzia stampa ANSA, media partner del Tour Mediterraneo Vespucci, e trasmesso in diretta streaming su Ansa.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci: Jago, si racconterà al giornalista Domenico Palesse, parlerà del grande viaggio intorno al mondo per il Tour Mondiale Vespucci, del modello in bronzo della David, della sua vita e delle sue opere. 🔗Leggi su Ildenaro.it

